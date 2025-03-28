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İstanbul Boğazı’nda alarma geçiren olay! 2 saatte 2 ceset

İstanbul Boğazı'nda alarma geçiren olay! 2 saatte 2 ceset

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 28.03.2025 14:17
İstanbul Boğazı'nda 2 saat arayla denizden 2 erkek cesedi çıktı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarılan cesetlerden birinin Murat Şahin, diğerinin ise Onur Ödem isimli vatandaşlara ait oldukları tespit edildi.

İstanbul Boğazı Baltalimanı mevkiinde 2 saat arayla denizden 2 kişinin cesedi çıkarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden bota alınan Murat Şahin (26) ve Onur Ödem'in (30) cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Olay, 25 Mart Salı günü saat 12.00 sıralarında Sarıyer Baltalimanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boğazda tekneyle dolaşan bir balıkçı, deniz yüzeyinde hareketsiz şekilde duran bir kişi olduğunu fark etti.

Denizde duran cesedi balıkçılar fark etti. (DHA)

Balıkçının ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler deniz yüzeyindeki kişiyi bota alarak karaya çıkardı. Üstünden Murat Şahin'e ait kimlik çıkan kişinin vücudunda darp ve morluk izine rastlanmadı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Onur Ödem (solda) Murat Şahin (sağda) (DHA)

2 SAAT ARAYLA 2 CESET BULUNDU
Bu olaydan yaklaşık 2 saat sonra aynı yerde deniz yüzeyinde bir kişinin daha hareketsiz şekilde durduğunu gören vatandaşlar ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin bota alarak kıyıya çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin Onur Ödem'e ait olduğu öğrenilirken, Ödem ve Şahin'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Polis her iki olayla ilgili inceleme başlattı.

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