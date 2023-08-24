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İstanbul Beyoğlu'nda yangın

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Giriş: 24.08.2023 08:36
Son dakika haberi... İstanbul Beyoğlu'nda beş katlı binada yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor.
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