11 Mayıs 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul Beykoz’da kaza yapan İETT otobüsünün lastiği yola savruldu! İşte o anlar...
CHP'li İstanbul Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İBB'ye bağlı otobüslerin bakım sorununa çözüm bulamıyor. İçler acısı tabloya İETT, bir yenisi daha ekledi. Beykoz'da seyir halindeyken sol arka lastiği yerinden çıkan İETT otobüsündeki yolcular, yolun kenarında duran araçtan tahliye edildi. Lastiği çıkan İETT otobüsü ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.