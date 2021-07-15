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İstanbul Beykoz'da defineciler şoka uğradı! Çukuru patlatmak isterken kendilerini havaya uçurdu

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Giriş: 15.07.2021 23:45
İstanbul'un Beykoz ilçesinde defineciler, çukuru patlatmak isterken kendilerini havaya uçurdu. Definecilerin patlayıcı kazasında yaralanan 2 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Beykoz Mahmut Şevket Paşa köyü yakınındaki ormanlık alanda meydana geldi.

İddiaya göre, ormanın derinliklerine inen defineciler bir kayalığın yakınında define aramaya başladı.

Yanlarında getirdikleri patlayıcı maddeyi kullanan şahıslar, kazı yapmaya başladıkları alanda patlayıcı patlatmaya karar verdi.

Patlayıcı maddenin yakınlarında patlaması sebebiyle defineciler hafif şekilde yaralandı.

Yaralanan 2 defineci olay yerine çağırılan ambulans ile en yakın hastaneye sevk edildi.

Polisler bölgede geniş çaplı önlem alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Görgü tanığı Osman Yılmaz, "Bilmiyorum nasıl yaralandılar. Bende zaten ilk sefer geldim onlarla güya mantar dediler bana. Ben bir şey görmedim, gittik oraya tünel vardı. Patlayıcıyı kendileri mi koymuş ben bilmiyorum. Hayatımda da yapmış değilim, öyle bir şeyde de bulunmuş değilim" dedi.

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