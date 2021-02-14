İstanbul beyaza büründü

Son dakika haberi... İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı megakenti adeta beyaza bürürken sabah saatlerinde bazı vatandaşlar araçlarının başına giderek kar temizliği yaptı. Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

Son dakika haberi... İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı megakenti adeta beyaza bürürken sabah saatlerinde bazı vatandaşlar araçlarının başına giderek kar temizliği yaptı. Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.