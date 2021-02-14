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İstanbul beyaza büründü

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Giriş: 14.02.2021 09:58
Güncelleme:14.02.2021 10:07
Son dakika haberi... İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı megakenti adeta beyaza bürürken sabah saatlerinde bazı vatandaşlar araçlarının başına giderek kar temizliği yaptı. Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

Son dakika haberi... İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı megakenti adeta beyaza bürürken sabah saatlerinde bazı vatandaşlar araçlarının başına giderek kar temizliği yaptı. Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

Beklenen kar başladı! İstanbul beyaza büründü | İstanbulda kar yağışı ne kadar sürecek? BEKLENEN KAR BAŞLADI! İSTANBUL BEYAZA BÜRÜNDÜ | İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?
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