Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 38 bin personel alımı ve proton cihazı açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakanlığının Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde sağlık alanındaki önemli gelişmeleri açıkladı. 38 bin sağlık personeli alımına yönelik çalışmaların son aşamaya geldiğini duyuran Memişoğlu, kanser tedavisinde kullanılacak proton cihazının 2027 yılında hizmete sunulacağını bildirdi. Memişoğlu ayrıca yerli ve millî Gökbey helikopter ambulansın yıl sonunda sağlık filosuna katılacağını belirtti.