COP31'de sürdürülebilir altyapı vurgusu! Geleceğin iklim koşullarına karşı yüzyıllık dayanıklılık hedefi

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde belediyeler çevreci projelerini dünyaya tanıtıyor. Rönesans Altyapı Sistemleri CEO'su Atilla Kemal Sağlam, A Haber'e yaptığı açıklamada, geleceğin ihtiyaçları ve iklim senaryoları doğrultusunda dayanıklı ve sürdürülebilir altyapı projeleri geliştirdiklerini anlattı. Sağlam, altyapı yatırımlarında uzun ömürlülük ve iklim koşullarına uyumun önemine dikkat çekti.