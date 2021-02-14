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14 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Yarın sabaha dikkat! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Yarın sabaha dikkat! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Son dakika haberine göre; İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı Mega Kent'i adeta beyaza bürürken sabah saatlerinde bazı vatandaşlar araçlarının başına giderek kar temizliği yaptı. İstanbul'da ara sokaklar kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Meteorolojiden İstanbul'a uyarı üstüne uyarı geldi. Giriş Tarihi: 14.02.2021 09:24 Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 14:11
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara Bölgesi ve İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. İstanbullular, 'İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtını merak ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul'da pazar günü akşamı bağlayan kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı kar kalınlığı 5 ila 15 santimetre, yüksek kesimlerde 20-30 santimetre olması bekleniyor.
Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek yarın sabah için İstanbulluları uyardı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek açıklamalarda bulundu. Tek, "İstanbul'da şu anda yağan kar yağışı, etkili gibi görünse de bazı kesimlerde olan yüksek sıcaklık nedeniyle kar zeminde tutmuyor. Ancak bu akşam kar yağışı sıcaklığın 0'ın altına düşmesiyle yoğunluğunu artıracak. 10 gün boyunca devam etmesi beklenen yağış çarşamba gününe kadar sürecek.