İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Yarın sabaha dikkat! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek açıklamalarda bulundu. Tek, "İstanbul'da şu anda yağan kar yağışı, etkili gibi görünse de bazı kesimlerde olan yüksek sıcaklık nedeniyle kar zeminde tutmuyor. Ancak bu akşam kar yağışı sıcaklığın 0'ın altına düşmesiyle yoğunluğunu artıracak. 10 gün boyunca devam etmesi beklenen yağış çarşamba gününe kadar sürecek.