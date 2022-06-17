17 Haziran 2022, Cuma
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İstanbul Avcılar'da şaşkına çeviren olay! Kıraathane müşterileri gözlerine inanamadı
İstanbul Avcılar'da bir kıraathanede müşteriler gördükleri karşısında şaşkına döndü. Kumrunun yuva yaptığı yer görenleri hayrete düşürdü. A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları o kıraathaneden aktardı.