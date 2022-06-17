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İstanbul Avcılar'da şaşkına çeviren olay! Kıraathane müşterileri gözlerine inanamadı

A Haber
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Giriş: 17.06.2022 09:15
İstanbul Avcılar'da bir kıraathanede müşteriler gördükleri karşısında şaşkına döndü. Kumrunun yuva yaptığı yer görenleri hayrete düşürdü. A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları o kıraathaneden aktardı.
Müşteriler şaşkınlıklarını gizleyemedi MÜŞTERİLER ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

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