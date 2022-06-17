Kıraathane müşterileri şaşkınlıklarını gizleyemedi! Görenleri şaşkına çevirdi
İstanbul Avcılar'da bir kıraathanede müşteriler gördükleri karşısında şaşkına döndü. Kumrunun yuva yaptığı yer görenleri hayrete düşürdü. A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları o kıraathaneden aktardı.
Giriş Tarihi: 17.06.2022
09:12 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022
09:16
Bir kumru Ramazan Tüzünoğlu'nun işlettiği kıraathaneyi mesken tuttu.
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Anne kumru öyle bir yere yuva yaptı ki gören müşteriler şaşkına döndü.
Anne kumru kıraathaneye hamileyken geldi.
İki yavrusunu doğurdu büyüttü onlar uçtu gitti anne kumru ise burada kalmaya devam ediyor.
Kıraathanin sahibi Tüzünoğlu ise o kumruya ve şimdi karnındaki kumrulara bakmaya devam ediyor.
Bunu gören kıraathane müşterileri şaşkınlıklarını gizlemeyemezken kumru ise büyük bir ilgi odağı oldu.