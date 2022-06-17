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Kıraathane müşterileri şaşkınlıklarını gizleyemedi! Görenleri şaşkına çevirdi

İstanbul Avcılar'da bir kıraathanede müşteriler gördükleri karşısında şaşkına döndü. Kumrunun yuva yaptığı yer görenleri hayrete düşürdü. A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları o kıraathaneden aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 17.06.2022 09:12 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 09:16
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Kıraathane müşterileri şaşkınlıklarını gizleyemedi! Görenleri şaşkına çevirdi

Bir kumru Ramazan Tüzünoğlu'nun işlettiği kıraathaneyi mesken tuttu.

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Kıraathane müşterileri şaşkınlıklarını gizleyemedi! Görenleri şaşkına çevirdi

Anne kumru öyle bir yere yuva yaptı ki gören müşteriler şaşkına döndü.

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Kıraathane müşterileri şaşkınlıklarını gizleyemedi! Görenleri şaşkına çevirdi

Anne kumru kıraathaneye hamileyken geldi.

İki yavrusunu doğurdu büyüttü onlar uçtu gitti anne kumru ise burada kalmaya devam ediyor.

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Kıraathane müşterileri şaşkınlıklarını gizleyemedi! Görenleri şaşkına çevirdi

Kıraathanin sahibi Tüzünoğlu ise o kumruya ve şimdi karnındaki kumrulara bakmaya devam ediyor.

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Kıraathane müşterileri şaşkınlıklarını gizleyemedi! Görenleri şaşkına çevirdi

Bunu gören kıraathane müşterileri şaşkınlıklarını gizlemeyemezken kumru ise büyük bir ilgi odağı oldu.