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İstanbul Adalet Sarayı'nda korku dolu anlar! Maket bıçağı ile kendini kesti
Son dakika haberi: İstanbul Adalet Sarayı'na yanında getirdiği maket bıçağını içeri giren bir kişi kendini kesti. Bir süre kimseyi yanına yaklaştırmayan kişiyi polis ekipleri etkisiz hale getirdi. Şüphelinin maket bıçağını içeri nasıl soktuğu araştırılıyor. Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberinin detayları...