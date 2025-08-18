İsrailli eski istihbarat şefinden soykırım itirafı

İsrail merkezli "Kanal 12" tarafından yayınlanan ve tarihi belirtilmeyen söz konusu kayıtlarda İsrail Askeri İstihbaratı'nın eski direktörü tümgeneral Aharon Haliva, ülkesinin Gazze'de yürüttüğü katliamın "mantığını" itiraf etti, "Öldürülen her bir kişiye karşılık 50 Filistinlinin ölmesi gerekiyor" dedi.

