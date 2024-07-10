10 Temmuz 2024, Çarşamba
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İsrail okula sığınmış top oynayan çocukları katletti! İsrail’in taktiklerini canlı yayında anlattı
İsrail'in Gazze'deki katliamı dünyanın gözü önünde devam ediyor. Tel Aviv güçleri bir kez daha sivillerin sığındığı okulu vurdu. İsrail'in Gazze'de son okul saldırısına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Peki terör devleti İsrail’i kim durduracak? Soykırımcı İsrail ne planlıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Kemal Olçor değerlendirdi.