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İsmailağa Camii’nde silah sesleri! Havaya ateş açan şahıs yakalandı mı?

İsmailağa Camii’nde silah sesleri! Havaya ateş açan şahıs yakalandı mı?

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 09:46
Güncelleme:02.11.2024 09:48
İstanbul Fatih'teki İsmailağa Camii'nde cuma namazı kılınırken avluya gelen bir kişi silahla havaya ateş açtı. İsmailağa Camii avlusunda havaya ateş açan kişi yakalandı mı? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ son gelişmeleri aktardı.
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