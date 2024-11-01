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İsmail Ağa Camii avlusunda silah sesleri

İsmail Ağa Camii avlusunda silah sesleri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.11.2024 15:03
Güncelleme:01.11.2024 15:30
İstanbul Fatih'te bulunan bir camiye gelen bir kişi, cami avlusunda silahla havaya ateş açtı. Havaya ateş açan şahıs daha sonra olay yerinden ayrıldı. Polis, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Fatih Manyasızâde Caddesi üzerinde bulunan bir camide meydana geldi. İddiaya göre, caminin avlusuna gelen bir şahıs elinde bulunan silahla havaya ateş açtı. Ateş açtıktan sonra şahıs olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI KAMERADA

Camii avlusuna gelerek elindeki silahla havaya ateş açan şahsın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın cami avlusuna gelerek silahla havaya ateş açtığı ve daha sonra oradan ayrıldığı görülüyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Fatih’te cami avlusuna gelen bir kişi silahla havaya ateş açtı
Fatih'te cami avlusuna gelen bir kişi silahla havaya ateş açtı
İsmail Ağa Camii avlusunda silah sesleri
İsmail Ağa Camii avlusunda silah sesleri
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