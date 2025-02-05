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İSKİ’den atık su skandalı! Arnavutköy’de artırılmadan denize akıtıldı! Ortaya çıkaran işçi kapı dışarı edildi

İSKİ'den atık su skandalı! Arnavutköy'de artırılmadan denize akıtıldı! Ortaya çıkaran işçi kapı dışarı edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.02.2025 18:41
İstanbul'da İSKİ'nin tepki çeken olaylarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez adres Arnavutköy oldu. Arnavutköy'de İSKİ'nin Karaburun Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ndeki atık su arıtılmadan denize akıtıldı. Arıtma tesisinin çalışmaması ve denizin değişen rengini kayda alarak skandalı ortaya çıkardı ancak kayda alan çalışanın işine son verildi.
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İSKİ’den atık su skandalı! Arnavutköy’de artırılmadan denize akıtıldı! Ortaya çıkaran işçi kapı dışarı edildi
İSKİ’den atık su skandalı! Arnavutköy’de artırılmadan denize akıtıldı!
İSKİ'den atık su skandalı! Arnavutköy'de artırılmadan denize akıtıldı!
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