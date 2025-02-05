İSKİ’den atık su skandalı! Arnavutköy’de artırılmadan denize akıtıldı! Ortaya çıkaran işçi kapı dışarı edildi

İstanbul'da İSKİ'nin tepki çeken olaylarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez adres Arnavutköy oldu. Arnavutköy'de İSKİ'nin Karaburun Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ndeki atık su arıtılmadan denize akıtıldı. Arıtma tesisinin çalışmaması ve denizin değişen rengini kayda alarak skandalı ortaya çıkardı ancak kayda alan çalışanın işine son verildi.

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