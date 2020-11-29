Yunanistan’da aşırı sağcı milliyetçiler, bu kez İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin kaldığı eve saldırı düzenledi. A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan İskeçe müftüsü Mete yaşananları anlattı. Mete, "Her zaman Yunan makamları üç maymunu oynuyor. Yunan makamlarından şu ana kadar arayan soran hiçbir iletişim yok. Olacağına da inanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da aşırı sağcı milliyetçiler, bu kez İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin kaldığı eve saldırı düzenledi. A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan İskeçe müftüsü Mete yaşananları anlattı.

BU İLK DEĞİL SON DA OLMAYACAK

İskeçe müftüsü Ahmet Mete "Tabi bu ilk değil son da olmayacak. Ben 2007'de müftü olduğumdan beri yazılı laflarla gizli açık sözlü bir sürü hakaretler duydum tehditler aldık. Fakat bu kadar cesur bir şekilde kaldığımız binanın ve kontrollü olan anahtarlarla herkese açık olmayan binanın asansör aynasına bunu yazmak biraz garip oldu. BU kadar cesur yazıların yazılması bizi rahatsız etti. Bunlar bizi yıldırmayacak fakat bitmeyecek de." dedi.

ÜÇ MAYMUNU OYNUYORLAR

Mete, "Her zaman Yunan makamları üç maymunu oynuyor. Yunan makamlarından şu ana kadar arayan soran hiçbir iletişim yok. Olacağına da inanmıyoruz." ifadelerini kullandı.