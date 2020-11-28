28 Kasım 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin evine çirkin saldırı | Yaşananları A Haber'de anlattı

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin evine çirkin saldırı | Yaşananları A Haber'de anlattı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.11.2020 22:55
Güncelleme:28.11.2020 22:57
Yunanistan’da aşırı sağcı milliyetçiler, bu kez İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin kaldığı eve saldırı düzenledi. A Haber’de yayınlanan Akşam Ajansı programına telefonla katılan olan Ahmet Mete, yaşadıklarını ve Yunanistan’da Türklere yönelik yapılan baskıları anlattı. Polisin olaya duyarsız kaldığını ve seslerini sosyal medya üzerinden duyurabildiklerini aktaran Mete, "Yunanistan’da saldırılar ilk değil son olmayacak. Azınlık her zaman saldırılara uğruyor." ifadelerine yer verdi.

Yunanistan'da aşırı sağcı milliyetçiler, bu kez İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin kaldığı eve saldırı düzenledi.

A Haber'de yayınlanan Akşam Ajansı programına telefonla katılan olan Ahmet Mete, yaşadıklarını ve Yunanistan'da Türklere yönelik yapılan baskıları anlattı.

Polisin olaya duyarsız kaldığını ve seslerini sosyal medya üzerinden duyurabildiklerini aktaran Mete, "Yunanistan'da saldırılar ilk değil son olmayacak. Azınlık her zaman saldırılara uğruyor. Bir cuma günüydü akşam evime geldiğim zaman baktım ki asansörün aynasında şahsıma ait küfürler vardı. Öğrendim ki komşular polis çağırmış ilgilenmiş. Tabi bunun evveliyatı var. 2016'da bir asker boğuldu onun cenazesine gitmiştik. Cenazeye gittik diye bize 'bayrağı yırttılar' gibi ırkçılar saldırdılar. Mahkemeler açtılar. Cuma günü de o ırkçı bir bayana mahkeme açmıştık, mahkemenin tebligatı geldi. Nisan ayında mahkemesi olacak diye. Yarım saat içinde de bu yazı yazıldı. Dolayısıyla bunlar her zaman yapılan olaylar. Fakat evin içine kadar girebilecek cesareti buluyorlar. Bizi sıkıntıya sokan orası oldu." dedi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Dışişleri Bakanlığından Yunanistana Ahmet Mete mesajı! DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YUNANİSTAN'A 'AHMET METE' MESAJI!

İskeçe müftüsünün evine çirkin saldırı
İskeçe müftüsünün evine çirkin saldırı
İçişleri'nden 81 ile yeni genelge
İçişleri'nden 81 ile yeni genelge
'Şapka Kanunu' neden çıkarıldı?
'Şapka Kanunu' neden çıkarıldı?
Osmanlı Libya'yı korumak için seferber oldu
Osmanlı Libya'yı korumak için seferber oldu
PKK terör örgütünden Ermenistan itirafı
PKK terör örgütünden Ermenistan itirafı
Tarihi imza! Dengeler nasıl değişti?
Tarihi imza! Dengeler nasıl değişti?
Yine aynı gündem! Yeni taktik bu mu?
Yine aynı gündem! Yeni taktik bu mu?
Sembolleri timsah! İsimleri bilinmez ve yüzleri tanınmaz...
Sembolleri timsah! İsimleri bilinmez ve yüzleri tanınmaz...
CHP’li belediyelerde neler oluyor?
CHP’li belediyelerde neler oluyor?
A Haber görüntüledi! İşte o merkez...
A Haber görüntüledi! İşte o merkez...
Metrelerce uzaktan izlediler! İşte o anlar...
Metrelerce uzaktan izlediler! İşte o anlar...
CHP'li belediyeden anketçi Kemal Özkiraz'a araç kıyağı!
CHP'li belediyeden anketçi Kemal Özkiraz'a araç kıyağı!
Daha Fazla Video Göster