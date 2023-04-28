İsim benzerliği hayatını kararttı

İsim benzerliği nadir de olsa hayatımızda bazı sıkıntılara yol açabiliyor. Aanne-baba adı da aynıysa, kendini ispatlamak yıllar alıyor. Benzerlik mağdurlarından biri de Bolulu Salih Yıldırım. Talihsizlik 16 yaşında yapışmış yakasına bir daha da bırakmamış. O şimdi çareyi ismini değiştirmekte arıyor. İşte talihsiz Salih...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN