Işıltılı pırlantalar renkli takılar! İşte milyonluk mücevherler

57.Mücevher Fuarı, kapılarını açtı ve her biri birer sanat eseri olan mücevherlerle adeta bir servet değerinde bir sergi sunuyor. Her bütçeye hitap eden zarif mücevher setleri ve ışıltılı pırlanta kolyeler göz alırken, son dönemin en gözde trendi olan külçe altınlar da fuarda yerini aldı. Ancak fuarın en dikkat çekici yeniliği, takı dünyasında yaşanan devrim. Takı dünyasında renk patlaması yaşanıyor ve her bir parça, takı severlerin gözlerini büyüleyecek güzellikte!

