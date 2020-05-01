İşadamını paradaki virüs öldürdü

İzmir'de işadamını paradaki virüs öldürdü. Yeni Asır gazetesinden çarpıcı iddia... Koronavirüs salgınıyla ilgili mücadele devam ederken, İzmir’de yaşamını yitiren mobilya sektörünün tanınan isimlerinden Süleyman Avinca’nın virüsü paradan kaptığı iddia edildi. Uzmanlar virüsün para üzerinde uzun süre canlı kalabildiğini doğrularken, Avinca’nın eşinin ise tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

İzmir'de mobilya sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Süleyman Avinca, bir süredir Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İzmir iş dünyasının sevilen isimlerinden Avinca ailesi ve kardeşleri tarafından son yolculuğuna uğurlanırken, ortaya ürkütücü bir iddia atıldı. Plazma tedavisi de yapılan ancak buna rağmen kurtarılamayan Avinca'nın korona virüsü paradan kaptığı ve bu şekilde hastalandığı iddia edildi. Bu iddia kesinlik kazanmazken, akıllara virüsün paranın üzerinde ne kadar canlı kalabildiği sorusu geldi.

EŞİ TABURCU OLDU



Yurt dışına geçtiğimiz yıl gittiği ve corona virüs tedbirleri kapsamında elinden geldiği kadar korunmaya çalıştığı öğrenilen iş adamının, eliyle para saydıktan sonra parmakları ile yüzüne dokunduğu ileri sürüldü. Bu iddia, yakınları arasında da büyük şaşkınlık yarattı. Avinca'nın virüsü kaptığının anlaşılmasının ardından, devreye hemen filyasyon ekipleri girdi. İzmir Ticaret Odası meclis üyesi olan iş adamı Avinca'nın eşi Aynur Avinca'nın da test sonuçlarının pozitif çıktığı ancak uygulanan tedavi sonrası durumunun düzeldiği ve taburcu edilerek evine geldiği öğrenildi. Süleyman Avinca'nın 7-8 aydır yurt dışına çıkmadığı ve her türlü tedbiri aldığı belirtildi.

KARDEŞİ YOĞUN BAKIMDA



Avinca'nın ölümü başta mobilya sektörü olmak üzere yakınları ve tanıdığı herkesi derinden üzerken, kardeşi Yalçın Avinca'nın da korona virüsün pençesine düştüğü öğrenildi. Yoğun bakım altında tedavisine devam edilen Yalçın Avinca'ya da immün plazma tedavisi uygulanarak kan verildiği ve durumunun iyiye gittiği kaydedildi. Öte yandan, her zaman yaptığı yardım ve iyiliklerle anılan işadamı Süleyman Avinca'nın görev aldığı Ticaret Odası'ndaki arkadaşları da onun için bir klip hazırladı. Arkadaşları, klipte yeri doldurulamayacak Avinca hakkında duygularını paylaştı.

'PARA ELLEYİNCE DİKKAT EDİN'

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, parada uzun süre virüs kalabildiğinin bilindiğini kaydetti. Prof. Dr. Özlü, "Para üzerinde kalan virüsü, elle elledikten sonra ağıza götürmek mümkün. Bunu yapmamak lazım. Bizim insanımızın alışkanlığı, para sayarken parmaklarını ağzına götürmek. Hiç de hijyenik olmadan yapılan bu hareketle virüs kapılması ihtimali her daim var" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel de, paraların üzerinde çok sayıda virüs barındığına dikkat çekerek, "Cebinizden çıkardığınız parayı sayarken, parmağınızı ağzınıza götürüp tekrar para saymak ve bunu tekrarlamak virüsü kapmak demektir" ifadelerini kullandı.