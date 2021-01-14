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İngiltere'de "koronavirüs pasaportu" dönemi
İngiltere'de Covid-19 testleri ve yüz tanıma teknolojisinin kullanılacağı sağlık pasaportları için çalışmalara başlandı. Konuyla ilgili bazı teknoloji firmalarının hükümet ile görüşmeler yaptığı bildirildi. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.
İngiltere'de Covid-19 testleri ve yüz tanıma teknolojisinin kullanılacağı sağlık pasaportları için çalışmalara başlandı. Konuyla ilgili bazı teknoloji firmalarının hükümet ile görüşmeler yaptığı bildirildi. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.