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İngiltere'de "koronavirüs pasaportu" dönemi

A Haber
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Giriş: 14.01.2021 15:23
Güncelleme:14.01.2021 15:26
İngiltere'de Covid-19 testleri ve yüz tanıma teknolojisinin kullanılacağı sağlık pasaportları için çalışmalara başlandı. Konuyla ilgili bazı teknoloji firmalarının hükümet ile görüşmeler yaptığı bildirildi. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.

İngiltere'de Covid-19 testleri ve yüz tanıma teknolojisinin kullanılacağı sağlık pasaportları için çalışmalara başlandı. Konuyla ilgili bazı teknoloji firmalarının hükümet ile görüşmeler yaptığı bildirildi. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.

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