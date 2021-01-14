14 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Salgınla mücadelede tarihi gün! Nasıl aşı olacağız? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk aşı deneyimini A Haber'de anlattı

Salgınla mücadelede tarihi gün! Nasıl aşı olacağız? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk aşı deneyimini A Haber'de anlattı

genelinde kitlesel aşılama süreci an itibariyle başladı. aşısına onay verdi. Bakanı , Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte ilk doz aşıyı oldu. Peki yan etki oldu mu? Nasıl aşı olacağız? Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, aşı deneyimini ve neler yaşadığını canlı yayınında anlattı. Öztürk, "Sıramız gelince aşımızı olduk. Ben şu anda aşı yerimde çok minimal bir ağrı dışında herhangi bir yan etki hissetmedim. O da çok hafif bir ağrı dokununca hissedebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntım olmadı benim şu ana kadar." ifadelerini kullandı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 14.01.2021 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021
ABONE OL
Salgınla mücadelede tarihi gün! Nasıl aşı olacağız? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk aşı deneyimini A Haber'de anlattı

genelinde kitlesel aşılama süreci an itibariyle başladı. , aşısına onay verdi. Bakanı , Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte ilk doz aşıyı oldu. Peki yan etki oldu mu? Nasıl aşı olacağız? Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, aşı deneyimini ve neler yaşadığını canlı yayınında anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN

Öncelikle aşı salgında en önemli silahlarımızdan birisi salgınla mücadelede hayırlı olsun ülkemize. Şu anda tüm dünyada da aşılama devam ediyor. İnşallah bu salgının bitirilmesinde çok önemli rolü olacak.

AŞININ YAN ETKİSİ OLDU MU?

Sıramız gelince aşımızı olduk. Ben şu anda aşı yerimde çok minimal bir ağrı dışında herhangi bir yan etki hissetmedim. O da çok hafif bir ağrı dokununca hissedebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntım olmadı benim şu ana kadar. Diğer arkadaşlardan da herhangi bir yan etki duymadım. Zaten bu aşıların güvenliği konusunda herhangi bir tereddütümüz yok aynı şekilde etkinliği konusunda da aynı şeyi söylemek isterim.

ANTİKORLU OLUP BİLMEDEN AŞIYI OLURSAK YAN ETKİ OLUR MU? OLUMSUZLUKLA KARŞILAŞIR MIYIZ?

Hayır. Zaten şu anda biliyorsunuz biz Türkiye olarak hastalığı geçirmiş olanlara 6 ay sonra aşı yapacağız. Başka ülkelerde farklı uygulamalar var. Kesinlikle antikor bakılması konusunda hiçbir öneri de yok zorunluluk da yok. Bu aşıyı rahatça olabiliyoruz.

Aşılar arasında bir tercih yapma durumunda değiliz. Hangi aşı varsa devletin bize ücretsiz temin ettiği hangi aşı varsa o aşıyı olacağız.

Salgınla mücadelede tarihi gün! Nasıl aşı olacağız? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk aşı deneyimini A Haber'de anlattı SALGINLA MÜCADELEDE TARİHİ GÜN! NASIL AŞI OLACAĞIZ? KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. RECEP ÖZTÜRK AŞI DENEYİMİNİ A HABER'DE ANLATTI

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeleri tek tek aşı oldu! Mesaj verdi |Video SON DAKİKA: KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYELERİ TEK TEK AŞI OLDU! MESAJ VERDİ |VİDEO
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında COVID-19 aşısı oldu SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA CANLI YAYINDA COVID-19 AŞISI OLDU
Salgınla mücadelede tarihi gün! İlk aşı sağlık çalışanlarına SALGINLA MÜCADELEDE TARİHİ GÜN! İLK AŞI SAĞLIK ÇALIŞANLARINA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA