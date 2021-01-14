Salgınla mücadelede tarihi gün! Nasıl aşı olacağız? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk aşı deneyimini A Haber'de anlattı
Türkiye genelinde kitlesel aşılama süreci an itibariyle başladı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, koronavirüs aşısına onay verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte ilk doz aşıyı oldu. Peki yan etki oldu mu? Nasıl aşı olacağız? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, aşı deneyimini ve neler yaşadığını A Haber canlı yayınında anlattı. Öztürk, "Sıramız gelince aşımızı olduk. Ben şu anda aşı yerimde çok minimal bir ağrı dışında herhangi bir yan etki hissetmedim. O da çok hafif bir ağrı dokununca hissedebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntım olmadı benim şu ana kadar." ifadelerini kullandı.
Türkiye genelinde kitlesel aşılama süreci an itibariyle başladı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, koronavirüs aşısına onay verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte ilk doz aşıyı oldu. Peki yan etki oldu mu? Nasıl aşı olacağız? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, aşı deneyimini ve neler yaşadığını A Haber canlı yayınında anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN
Öncelikle aşı salgında en önemli silahlarımızdan birisi salgınla mücadelede hayırlı olsun ülkemize. Şu anda tüm dünyada da aşılama devam ediyor. İnşallah bu salgının bitirilmesinde çok önemli rolü olacak.
AŞININ YAN ETKİSİ OLDU MU?
Sıramız gelince aşımızı olduk. Ben şu anda aşı yerimde çok minimal bir ağrı dışında herhangi bir yan etki hissetmedim. O da çok hafif bir ağrı dokununca hissedebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntım olmadı benim şu ana kadar. Diğer arkadaşlardan da herhangi bir yan etki duymadım. Zaten bu aşıların güvenliği konusunda herhangi bir tereddütümüz yok aynı şekilde etkinliği konusunda da aynı şeyi söylemek isterim.
ANTİKORLU OLUP BİLMEDEN AŞIYI OLURSAK YAN ETKİ OLUR MU? OLUMSUZLUKLA KARŞILAŞIR MIYIZ?
Hayır. Zaten şu anda biliyorsunuz biz Türkiye olarak hastalığı geçirmiş olanlara 6 ay sonra aşı yapacağız. Başka ülkelerde farklı uygulamalar var. Kesinlikle antikor bakılması konusunda hiçbir öneri de yok zorunluluk da yok. Bu aşıyı rahatça olabiliyoruz.
Aşılar arasında bir tercih yapma durumunda değiliz. Hangi aşı varsa devletin bize ücretsiz temin ettiği hangi aşı varsa o aşıyı olacağız.