AŞININ YAN ETKİSİ OLDU MU?

Sıramız gelince aşımızı olduk. Ben şu anda aşı yerimde çok minimal bir ağrı dışında herhangi bir yan etki hissetmedim. O da çok hafif bir ağrı dokununca hissedebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntım olmadı benim şu ana kadar. Diğer arkadaşlardan da herhangi bir yan etki duymadım. Zaten bu aşıların güvenliği konusunda herhangi bir tereddütümüz yok aynı şekilde etkinliği konusunda da aynı şeyi söylemek isterim.