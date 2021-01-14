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14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Salgınla mücadelede tarihi gün! A Haber aşı odalarında Salgınla mücadelede tarihi gün! A Haber aşı odalarında Türkiye genelinde kitlesel aşılama süreci başladı. Koronavirüs aşısı 81 ile dağıtıldı, toplu aşılama başladı. İlk etapta sağlık çalışanlarına aşılama yapıldı. Esenyurt Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına aşı yapıldı. Nasıl bir çalışma olacak? Başhekim Mehmet Emin Güneş aşılama çalışmalarını anlattı. Trabzon'da İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta canlı yayında aşısını yaptırdı. A Haber ekipleri farklı illerden yaptıkları canlı yayınlarla aşı odalarındaki son durumu anlattı. Giriş Tarihi: 14.01.2021 10:50 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 11:12
Türkiye genelinde kitlesel aşılama süreci başladı. Koronavirüs aşısı 81 ile dağıtıldı, toplu aşılama başladı. İlk etapta sağlık çalışanlarına aşılama yapıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Esenyurt Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına aşı yapıldı.
A Haber canlı yayınında aşısını olan hemşire deneyimini canlı yayında aktardı.
Aşısını olduğu için mutlu olduğunu belirten hemşire "
Hepimize hayırlı olsun. Gün boyunca aşılar sürecek. Hepimiz aşılanacağız mutluyuz, huzurluyuz." ifadelerini kullandı. GECE 24'E KADAR DEVAM
Başhekim Mehmet Emin Güneş
"15 tane aşı uygulama odası polikliniği açtık. Gece saat 24'e kadar randevu şeklinde devam edeceğiz aşı uygulamamıza." dedi.