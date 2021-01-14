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Salgınla mücadelede tarihi gün! A Haber aşı odalarında

Türkiye genelinde kitlesel aşılama süreci başladı. Koronavirüs aşısı 81 ile dağıtıldı, toplu aşılama başladı. İlk etapta sağlık çalışanlarına aşılama yapıldı. Esenyurt Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına aşı yapıldı. Nasıl bir çalışma olacak? Başhekim Mehmet Emin Güneş aşılama çalışmalarını anlattı. Trabzon'da İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta canlı yayında aşısını yaptırdı. A Haber ekipleri farklı illerden yaptıkları canlı yayınlarla aşı odalarındaki son durumu anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 14.01.2021 10:50 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 11:12
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Salgınla mücadelede tarihi gün! A Haber aşı odalarında

Türkiye genelinde kitlesel aşılama süreci başladı. Koronavirüs aşısı 81 ile dağıtıldı, toplu aşılama başladı. İlk etapta sağlık çalışanlarına aşılama yapıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Salgınla mücadelede tarihi gün! A Haber aşı odalarında

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına aşı yapıldı.

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Salgınla mücadelede tarihi gün! A Haber aşı odalarında

A Haber canlı yayınında aşısını olan hemşire deneyimini canlı yayında aktardı.

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Salgınla mücadelede tarihi gün! A Haber aşı odalarında

Aşısını olduğu için mutlu olduğunu belirten hemşire "Hepimize hayırlı olsun. Gün boyunca aşılar sürecek. Hepimiz aşılanacağız mutluyuz, huzurluyuz." ifadelerini kullandı.

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Salgınla mücadelede tarihi gün! A Haber aşı odalarında

GECE 24'E KADAR DEVAM

Başhekim Mehmet Emin Güneş "15 tane aşı uygulama odası polikliniği açtık. Gece saat 24'e kadar randevu şeklinde devam edeceğiz aşı uygulamamıza." dedi.