14 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları belli oldu

Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları belli oldu

Son dakika haberine göre...  covid19asi.saglik.gov.tr adresinde aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesini paylaştı. Listenin yayınladığı sayfada, "COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır" açıklaması yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an itibarıyla birinci doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti." dedi.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 14.01.2021 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021
ABONE OL
Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları belli oldu

covid19asi.saglik.gov.tr adresinde aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesini paylaştı.

Listenin yayınladığı sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır" açıklaması yapıldı.

İŞTE AŞI OLANLARIN SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Şuan itibariyle 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100.000'i geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim

aşıları 4 aşamada gerçekleştirilecek. Önce sağlık çalışanları aşılanacak.

Birinci aşamada 65 yaş üzeri ikinci aşamada polis, asker öğretmen, zabıta ve yargı çalışanları aşılanacak.

3. Aşamada 18-49 yaş arasında kronik hastalar 4. Aşamada zamanında aşı yaptırmayan aşılanacak.

Aşıda öncelikli meslek grupları netleşti:

- Milli Savunma,

- İçişleri

- Kritik görevlerdeki kişiler

- Zabıta

- Özel güvenlik

- Adalet bakanlığı

- Öğretmenler

- Fırın , yemek fabrikası, gıda imalathanesi çalışanları,

- Taşımacılık sektöründe çalışanlar

- Cezaevi ve özel güvenlik

Aşı yapılma anında çekilen bir kare

Aşıda öncelikli gruplar kimler? Canlı yayında anlattı AŞIDA ÖNCELİKLİ GRUPLAR KİMLER? CANLI YAYINDA ANLATTI

Salgınla mücadelede tarihi gün! A Haber aşı odalarında SALGINLA MÜCADELEDE TARİHİ GÜN! A HABER AŞI ODALARINDA
Son dakika: Aşı olacak herkesi ilgilendiriyor! e-Nabız uygulamasına yeni özellik eklendi SON DAKİKA: AŞI OLACAK HERKESİ İLGİLENDİRİYOR! E-NABIZ UYGULAMASINA YENİ ÖZELLİK EKLENDİ
Salgınla mücadelede tarihi gün! Nasıl aşı olacağız? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk aşı deneyimini A Haber'de anlattı SALGINLA MÜCADELEDE TARİHİ GÜN! NASIL AŞI OLACAĞIZ? KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. RECEP ÖZTÜRK AŞI DENEYİMİNİ A HABER'DE ANLATTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA