Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları belli oldu
Son dakika haberine göre... Sağlık Bakanlığı covid19asi.saglik.gov.tr adresinde aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesini paylaştı. Listenin yayınladığı sayfada, "COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır" açıklaması yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an itibarıyla birinci doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti." dedi.
Sağlık Bakanlığı covid19asi.saglik.gov.tr adresinde aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesini paylaştı.
Listenin yayınladığı sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır" açıklaması yapıldı.
İŞTE AŞI OLANLARIN SAYISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Şuan itibariyle 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100.000'i geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim
Koronavirüs aşıları 4 aşamada gerçekleştirilecek. Önce sağlık çalışanları aşılanacak.
Birinci aşamada 65 yaş üzeri ikinci aşamada polis, asker öğretmen, zabıta ve yargı çalışanları aşılanacak.
3. Aşamada 18-49 yaş arasında kronik hastalar 4. Aşamada zamanında aşı yaptırmayan aşılanacak.
Aşıda öncelikli meslek grupları netleşti:
- Milli Savunma,
- İçişleri
- Kritik görevlerdeki kişiler
- Zabıta
- Özel güvenlik
- Adalet bakanlığı
- Öğretmenler
- Fırın , yemek fabrikası, gıda imalathanesi çalışanları,
- Taşımacılık sektöründe çalışanlar
- Cezaevi ve özel güvenlik
Aşı yapılma anında çekilen bir kare