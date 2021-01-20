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İngiltere bu köpeği konuşuyor! Sahibinin yürüyüşünü taklit etti

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Giriş: 20.01.2021 15:37
Güncelleme:20.01.2021 17:38
İngiltere'de, sahibinin yürüyüşünü taklit eden bir köpeğin görüntüleri sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı. Bakın sevimli köpek, ayağı kırılan dostuna nasıl destek oldu?

Görüntülerin adresi İngiltere'nin başkenti Londra'dan. Haziran ayında bacağını kıran Russell Jones, koltuk değnekleri kullanmaya başladı.

Ancak tam da o günlerde, köpeğinde bir değişiklik fark etti. Sağlığından endişe ederek hemen veterinere götürdü. İlk başta köpekte bir rahatsızlık olduğu düşünüldü.

Fakat kontrollerde bir şey çıkmayınca köpeğin sahibini taklit ettiği anlaşıldı.

Bacağı alçıya alınan Russell'ın sakatlık sürecinde köpeği Billy de topallayarak yürümeye başladı.

O görüntüler sosyal medyada büyük ilgi topladı.

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