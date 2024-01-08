İngiliz donanması iş ilanı verdi! 150 bin sterlin maaşla Tuğamiral aranıyor

Nükleer denizaltında çalışacak tuğamiral bulamayan İngiliz Kraliyet Donanması, iş ve işçi arama sitesine ilan verdi. "Nükleer füzelerden ve son derece gizli operasyonlardan sorumlu olacak" yeni tuğamirale yıllık 150 bin sterlin maaş vaat ediliyor.

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