İngiliz donanması iş ilanı verdi! 150 bin sterlin maaşla Tuğamiral aranıyor
Nükleer denizaltında çalışacak tuğamiral bulamayan İngiliz Kraliyet Donanması, iş ve işçi arama sitesine ilan verdi. "Nükleer füzelerden ve son derece gizli operasyonlardan sorumlu olacak" yeni tuğamirale yıllık 150 bin sterlin maaş vaat ediliyor.
İngiliz donanması, mevcut Denizaltılar Direktörü Tuğamiral Simon Asquith'in yerini alacak kimseyi bulamayınca profesyonel iş ve işçi ağı Linkedin'e ilan vermek zorunda kaldı.
İngiliz basınına konuşan savunma kaynakları The Telegraph'a, "denizaltı komuta etme tecrübesi bulunan emekli bir subay" aradıklarını ve pozisyon için yıllık 150 bin sterlin (yaklaşık 5 milyon 700 bin TL) maaş vermeyi düşündüklerini söyledi.
ORDUDA ELEMAN AÇIĞI VAR
İlanda belirtildiğine göre işe alınacak kişi "son derece gizli ve elit operasyonların" yanı sıra nükleer denizaltı 'Trident'in komutasından da sorumlu olacak.
Donanmanın Linkedin aracılığıyla işe alım yapması alışılmadık bir durum olmasa da, daha önce bu derece yüksek bir pozisyon için ilan verilmemişti.
İngiliz basını kısa süre önce donanmanın ciddi şekilde eleman eksikliği yaşadığını, bu sebeple iki savaş gemisini hizmet dışı bırakmak zorunda kaldığını yazmıştı.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 228 yıllık tarihi mekanı duyan İstanbullular hemen rotayı çeviriyor! Kimse bilmiyordu, define avcıları…
- AK Parti Şanlıurfa Karaköprü, Haliliye Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Şanlıurfa Eyyübiye, Hilvan Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Şanlıurfa AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti Şanlıurfa Birecik, Bozova Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Şanlıurfa Ceylanpınar, Suruç Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Şanlıurfa AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- Vapur seferleri iptal mi? 08 Ocak İstanbul Şehir Hatları-BUDO hangi seferler yok? Üsküdar, Adalar, Beşiktaş, Eminönü, Kadıköy...
- AK Parti Şanlıurfa Siverek, Akçakale Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- Yarıyıl tatili 1 ay mı olacak, uzatıldı mı? Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! 2024 15 tatil tatil kaç gün sürecek? Lise, ortaokul, ilkokul MEB son gelişmeler...
- Bedelli askerlik yerleri sorgulama e-Devlet 2024 Ocak | Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sevk tarihleri belli oldu mu?
- MASTERCHEF KİM KAZANDI? 7 Ocak 2024 MasterChef All Star şampiyonu kim oldu? Büyük ödülün sahibi...
- Pazartesi okullar tatil mi? 8 Ocak 2024 yarın okul var mı, tatil olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları...
- AK PARTİ'NİN YENİ YEREL SEÇİM ŞARKISI 2024: "Hep yeni hep ileri AK Parti..." İşte şarkı sözleri...