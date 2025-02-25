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İnegöl’de çöp toplama tesisinde yangın!

İnegöl'de çöp toplama tesisinde yangın!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.02.2025 19:28
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çöp toplama merkezinde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde belediyeye ait katı atık toplama merkezinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangın yerine gelen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
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İnegöl’de çöp toplama tesisinde yangın!
İnegöl’de çöp toplama tesisinde yangın!
İnegöl'de çöp toplama tesisinde yangın!
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