26 Eylül 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İlkokul öğrencisi servisin altında kaldı! Küçük çocuk yaşam mücadelesi veriyor
Erzurum'da ilkokul 1. Sınıf öğrencisi Emre Kara kendisini yaşadığı siteye götüren servisin altında kaldı. Ağır yaralanan çocuk yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Detayları A Haber muhabiri Esra Arpa, Emre Kara’nın babasının ve görgü tanıklarının açıklamalarını A Haber’de anlattı. İşte detaylar…