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İlkokul öğrencisi servisin altında kaldı! Küçük çocuk yaşam mücadelesi veriyor

İlkokul öğrencisi servisin altında kaldı! Küçük çocuk yaşam mücadelesi veriyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 19:03
Erzurum'da ilkokul 1. Sınıf öğrencisi Emre Kara kendisini yaşadığı siteye götüren servisin altında kaldı. Ağır yaralanan çocuk yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Detayları A Haber muhabiri Esra Arpa, Emre Kara’nın babasının ve görgü tanıklarının açıklamalarını A Haber’de anlattı. İşte detaylar…
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İlkokul öğrencisi servisin altında kaldı!
İlkokul öğrencisi servisin altında kaldı!
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