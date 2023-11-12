12 Kasım 2023, Pazar
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İki grup arasında çıkan kavgada silah çekildi: O anlar kamerada
Olay, Çankırı il merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan H.Y.Z. (26) ve H.A. yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan H.A.'ya sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale yapılırken, H.Y.Z. ise Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.