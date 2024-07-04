İhracat kısıtlandı, fiyat düştü! Hem tavuk hem kırmızı ette indirim

Kurban Bayramı sonrası düşmesi bekleniyordu et fiyatlarının. Beyaz ette şu sıra yaklaşık 150 liralık bir indirim söz konusu. Hem kırmızı hem beyaz ette son etiket fiyatlarını, arkadaşlarımız araştırdı.

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