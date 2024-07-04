04 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

İhracat kısıtlandı, fiyat düştü! Hem tavuk hem kırmızı ette indirim

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.07.2024 20:30
Kurban Bayramı sonrası düşmesi bekleniyordu et fiyatlarının. Beyaz ette şu sıra yaklaşık 150 liralık bir indirim söz konusu. Hem kırmızı hem beyaz ette son etiket fiyatlarını, arkadaşlarımız araştırdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kaygan yolda virajı alamadı!
Kaygan yolda virajı alamadı!
Hem tavuk hem kırmızı ette indirim!
Hem tavuk hem kırmızı ette indirim!
Babası Merih Demiral’ı anlattı!
Babası Merih Demiral'ı anlattı!
Ters yönde ilerleyen kamyon balkona çarptı!
Ters yönde ilerleyen kamyon balkona çarptı!
Çengelköy’ün 176 yıllık tarihi fırını!
Çengelköy'ün 176 yıllık tarihi fırını!
Bursa’da yağmur sonrası erkek cesedi bulundu!
Bursa'da yağmur sonrası erkek cesedi bulundu!
Bursa’da sağanak sele döndü!
Bursa'da sağanak sele döndü!
Polat çiftinin soruşturması tamamlandı!
Polat çiftinin soruşturması tamamlandı!
Yaklaşık bir ton soğan araziye döküldü!
Yaklaşık bir ton soğan araziye döküldü!
MSB’den Karabük yangınına destek!
MSB'den Karabük yangınına destek!
İdam mahkumları hapisten kaçtı!
İdam mahkumları hapisten kaçtı!
Haliç Köprüsü’nde trafik yoğunluğu!
Haliç Köprüsü’nde trafik yoğunluğu!
Daha Fazla Video Göster