25 Aralık 2022, Pazar
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Iğdır'da İran plakalı TIR şarampole devrildi! Sürücü öldü
Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde şarampole devrilen İran plakalı yakıt tankerinin sürücüsü öldü. Şarampole devrilen TIR çağrılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza, bugün öğle saatlerinde Tuzluca'da meydana geldi.
Iğdır'a gitmekte olan İran uyruklu Nasser Balighikhosrosahi kontrolündeki boş yakıt tankeri, Tuzluca-Iğdır yolundaki rampada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan incelemede öldüğü belirlenen araç sürücüsünün cansız bedeni, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şarampole devrilen TIR ise çağrılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.