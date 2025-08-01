ICRYPEX’e kara para operasyonu! Gökalp İçer’in tüm mal varlığına el konuldu

Uyuşturucu madde temin etme ve olası kastla öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklanan Gökalp İçer'in sahibi olduğu kripto para borsası ICRYPEX'e operasyon düzenlendi. Suç örgütlerinin elde ettiği haksız kazancı kripto ve döviz olarak finansal sisteme soktuğu iddia edilen İçer'in ve şirketinin mal varlıklarına el konuldu.

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