27 Aralık 2022, Salı
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İclal Şimşek'in son görüntüleri ortaya çıktı: Sen herkesi haklı çıkardın! Uyurken babası tarafından boğularak öldürülmüştü
Diyarbakır’da uyurken babası tarafından boğulduğu ortaya çıkan 19 yaşındaki İclal Şimşek’in, 3 gün önce paylaştığı son görüntüleri ortaya çıktı. Şimşek’in, sözleri, ‘Seni üzer dediler, oysa ki ben sırtımı sana dayamıştım. Sen herkesi haklı çıkardın’ şiirine eşlik ettiği görüldü. Kızını boğan Kadri Koyun ise ifadesinde, kızının çevreden duyduğu kadarı ile içkili mekanlarda çalıştığını, sürekli evden kaçarak aylarca eve gelmediğini, o akşam da il dışına gideceğini söylemesi üzerine tartıştıklarını, tüm bu olanları hazmedemediğini ve öldürdüğünü söylediği bildirildi