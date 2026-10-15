Bursa'da suç örgütlerine eleman toplama operasyonu! 25 şüpheli gözaltında

Bursa'da sosyal medya üzerinden suç örgütlerini öven ve özendiren paylaşımlar yaparak silahlı eylemlerde kullanılmak üzere eleman temin etmeye çalıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 25 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, tüfek ve çeşitli çaplarda fişek ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.