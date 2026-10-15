İstanbul'a rekor yağış: Kağıthane Deresi taştı! Tarihi Sadabat Camisi'ni su bastı

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, Kağıthane'de su baskınlarına yol açtı. Yağış nedeniyle Kağıthane Deresi taşarken çevresindeki park alanı su altında kaldı. Taşkın sularının ulaştığı tarihi Sadabat Camisi'nin içini su bastı. Caminin mihrap ve minberi sular altında kalırken halıları ve ahşap bölmelerinde hasar oluştuğu bildirildi. A Haber muhabiri Nuray Korkmaz, Kağıthane Deresi'nin yanından gerçekleştirdiği canlı yayında taşkının boyutunu ve bölgedeki son durumu aktardı.