Hatay'da gıda deposuna baskın! Salça ve diğer ürünlerin üretildiği koşullar pes dedirtti

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir depoda sağlıksız koşullarda gıda üretildiği ihbarı üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. Güzelburç Mahallesi'nde belediye ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimde, salça başta olmak üzere çeşitli gıda ürünlerinin hijyen kurallarına aykırı koşullarda üretildiği belirlendi. Uygunsuz gıdalar yerinde imha edilirken, sorumlu kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.