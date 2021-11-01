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İçişleri Bakanlığından aidat soruşturması! Çok sayıda site yöneticisi hakkında soruşturma

A Haber
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Giriş: 01.11.2021 11:47
Aylık 50 milyon lirayı bulan aidatların toplandığı dev siteler, mafyavari illegal grupların rant kapısı oldu. Durum böyle olunca İçişleri Bakanlığı da harekete geçti. Hangi adımlar atılacak? Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı. Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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