İçişleri Bakanlığından aidat soruşturması! Çok sayıda site yöneticisi hakkında soruşturma

Aylık 50 milyon lirayı bulan aidatların toplandığı dev siteler, mafyavari illegal grupların rant kapısı oldu. Durum böyle olunca İçişleri Bakanlığı da harekete geçti. Hangi adımlar atılacak? Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı. Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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