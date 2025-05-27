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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Siber suçlarla mücadele kapsamında 74 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Siber suçlarla mücadele kapsamında 74 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.05.2025 09:04
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Hırsızlık, Bilişim Sistemlerine Girme" suçlarına yönelik 5 gündür devam eden operasyonlarda 171 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, şüphelilerden 74’ünün tutuklandığını 15’i hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirterek diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Siber suçlarla mücadele kapsamında 74 tutuklama
Siber suçlarla mücadele kapsamında 74 tutuklama
Siber suçlarla mücadele kapsamında 74 tutuklama
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