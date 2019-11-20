20 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
20.11.2019

İç çamaşırlarıyla kendini sokağa attı canını zor kurtardı |Video

Antalya'da gayrimenkul işi yapan şahıs, alacaklısının azmettirdiği kişiler tarafından bir villanın bodrum katında kıyafetleri çıkarılacak darp edildi. Daha sonra buradan kurtulan şahıs, iç çamaşırıyla gittiği bir dükkandan yardım istedi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'da gayrimenkul işleri yapan Ahmet T, iddiaya göre alacaklısı olduğu S.S'nin azmettirdiği 2 kişi tarafından kaçırılıp, götürüldüğü inşaat halindeki villada kıyafetleri çıkarılıp, zincire bağlandıktan sonra darbedildi. Zincirden kurtulup iç çamaşırlarıyla gittiği iş yerinden polisi arayarak yardım isteyen Ahmet T'nin bu anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Altınkale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önce birlikte gayrimenkul işi yapan Ahmet T. ile S.S. arasında, alacak anlaşmazlığı yüzünden husumet doğdu. Ahmet T'den 400 bin lira ile 70 bin dolar alacağı olduğunu iddia eden S.S, bu parayı istedi. Parayı alamayan S.S'nin iddiaya göre azmettirdiği iki kişi, Ahmet T'yi kaçırarak Altınkale Mahallesi'nde inşaat halindeki villanın bodrum katına götürdü. Saldırganlar elbiselerini çıkardıkları Ahmet T'yi daha sonra zincirle bağladı. Burada bir süre Ahmet T'yi darbeden ikili, sonra bırakıp gitti.

LASTİKÇİDEN POLİSİ ARAMASINI İSTEDİ

Saldırganların gitmesinin ardından zincirlerinden kurtulan Ahmet T, iç çamaşırlarıyla yaklaşık 500 metre uzaklıktaki bir iş yerine kadar gidip, lastik tamiri yapan Yusuf Özkan'dan polisi aramasını istedi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis, Ahmet T'nin ifadesine başvurdu.

Ekipler, aldıkları bilgiler doğrultusunda villanın bodrum katında inceleme yaptı, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Lastik tamircisi Yusuf Özkan'ın verdiği giysileri giyen Ahmet T, daha sonra işlemleri için polis merkezine götürüldü.

İÇ ÇAMAŞIRIYLA YARDIM İSTEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Diğer yandan Ahmet T'nin iç çamaşırlarıyla iş yerine gelip yardım istediği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerine üzerinde iç çamaşırları ile gelen Ahmet T'yi görünce şaşırdığı söyleyen Yusuf Özkan, "İş yerime gelip gasbedildiğini söyledi. O şekilde görünce zaten çok üzüldüm. Elbiselerimi verip, polis çağırdım. Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Ben yalnızca insanlık görevimi yaptım" diye konuştu. DHA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İç çamaşırlarıyla kendini sokağa attı canını zor kurtardı
İç çamaşırlarıyla kendini sokağa attı canını zor kurtardı
Mezarlıkta çırılçıplak halde bulundu
Mezarlıkta çırılçıplak halde bulundu
Kadıköy’de korkutan patlama!
Kadıköy’de korkutan patlama!
İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
Bakırköy'de korkutan hastane yangını
Bakırköy'de korkutan hastane yangını
80 yaşındaki kadın tartıştığı eşini bıçakladı
80 yaşındaki kadın tartıştığı eşini bıçakladı
Aydın'da denize düşen yavru kediyi AKUT kurtardı
Aydın'da denize düşen yavru kediyi AKUT kurtardı
Otobüs şoförü panteli çocuğu tekme tokat dövdü
Otobüs şoförü panteli çocuğu tekme tokat dövdü
Dikkat! Bunu yaparsanız kovulabilirsiniz
Dikkat! Bunu yaparsanız kovulabilirsiniz
Börekteki gizli tehlike! TÜBİTAK araştırdı
Börekteki gizli tehlike! TÜBİTAK araştırdı
Burnundan diş çıktı
Burnundan diş çıktı
Esenyurt’ta milli sporcunun şoke eden ölümü
Esenyurt’ta milli sporcunun şoke eden ölümü
Daha Fazla Video Göster