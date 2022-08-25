İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? A Haber muhabiri son durumu anlattı | İşte Muğla Yalıkavak'ta kaza yerinden görüntüler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu araç, Yalıkavak yolu üzerinde şarampole yuvarlandı. Kazada Tatlıses'in araçta sıkıştığı belirtilirken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tatlıses’i kurtarma çalışmalarının sürdüğü, kaza sırasında kızının da yanında olduğu ifade edildi. Tatlıses’in bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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