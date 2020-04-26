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İBB'nin yardım kolisi götürdüğü Ail Genlik'in sosyal medyada yayınlanan o videosu tepki çekti
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gıda yardımı kolisi alan ve "İşsizim. Büyükşehirden başka gelen olmadı. İlk defa kendimi bu ülkenin vatandaşı gibi hissettim" şeklindeki ifadeleriyle gündeme gelen Ali Genlik'in, gerçek dışı açıklamalarda bulunduğu ortaya çıktı. Ali Genlik'in ise sosyal medyada yayınladığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
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