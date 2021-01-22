Hz. Peygamber'i anlatan Hilye-i Şerif

Allah-u Teala'nın en sevdiği kul, İslam Peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselam... Ashabının arasında dolaşırken de Mirac'a yükselip Allah'a bir perdelik mesafede yakınken "Ümmetim ümmetim" dedi. Ümmeti de O'nu çok sevdi, görmeden iman etti. Peki Hz. Peygamber kimdi? Alemlerin efendisinin fiziksel özellikleri ve mizacı nasıldı? Bu soruların cevabı kelimelerle çizilmiş resimde, yani Hilye-i Şerif'te. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.

Allah-u Teala'nın en sevdiği kul, İslam Peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselam... Ashabının arasında dolaşırken de Mirac'a yükselip Allah'a bir perdelik mesafede yakınken "Ümmetim ümmetim" dedi. Ümmeti de O'nu çok sevdi, görmeden iman etti. Peki Hz. Peygamber kimdi? Alemlerin efendisinin fiziksel özellikleri ve mizacı nasıldı? Bu soruların cevabı kelimelerle çizilmiş resimde, yani Hilye-i Şerif'te. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.