Tokat'ta "Kadın Eli Çarşısı" ilgi gördü! El emeği ürünler görücüye çıktı

Tokat'ta Ahilik Haftası, kadın emeğinin öne çıkarıldığı özel bir çalışmayla renklendi. El emeği ürünlerin ve yöresel lezzetlerin yer aldığı "Kadın Eli Çarşısı", vatandaşlardan ilgi gördü. Kadınların ürettiği ürünlerin sergilendiği çarşı, emeğin görünür kılınmasının yanı sıra kadınların ekonomiye katkısına da dikkat çekti. A Haber muhabiri Murat Onur ve kameraman Halil İbrahim Yel, Tokat'taki etkinliğin detaylarını A Haber canlı yayınında aktardı.