Ordu Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı: 1200 yatak ve 40 ameliyathane

2021 yılında yapımına başlanan Ordu Şehir Hastanesi tamamlanarak hasta kabulüne başladı. 1200 yatak kapasitesine sahip dev sağlık merkezinde 40 ameliyathane, helikopter pisti ve 2 bin araçlık kapalı otopark bulunuyor. Hastanede ayrıca 1070 deprem izolatörü kullanıldı. Ordu Valisi Muammer Erol ve Ordu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Yılmaz, hastanenin özelliklerini anlattı. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan ve kameraman Mustafa Aydın, sağlık kompleksini görüntüleyerek detayları aktardı.