Husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2025 16:00
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimliği tespit edilemeyen bir kişi tabanca ile ateş açarak 4 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Göğüs bölgesinden yaralanan Abidin Taktaş (63) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taktaş’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
