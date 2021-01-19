19 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hrant Dink ölümünün 14. yılında anılıyor

Hrant Dink ölümünün 14. yılında anılıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.01.2021 09:31
Güncelleme:19.01.2021 09:40
İstanbul'da, 19 Ocak 2007'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in bugün ölüm yıl dönümü. Şişli'de bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak. A Haber muhabiri Melis Coşan, Sebat Apartmanı önünden detayları aktardı.

İstanbul'da, 19 Ocak 2007'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in bugün ölüm yıl dönümü. Şişli'de bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak. A Haber muhabiri Melis Coşan, Sebat Apartmanı önünden detayları aktardı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, gazeteci Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında bugün saat 09.00 itibarıyla kapanacak yolları ve alternatif güzergahları bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Halaskargazi Caddesi Osman Bey Kavşak ile Harbiye Müze Işıklar arası, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Cadde girişi), Şafak Sokak, Pangaltı 2236 nolu ışıklar, Özgür Sokak ve Zafer Sokak Şişli istikametindeki yollar trafiğe kapatılacak.

Alternatif yol güzergahının da yer aldığı açıklamada, Taksim'den gelen akımın Vali Konağı Caddesi'ne, Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayaların Vali Konağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine ve Şişli istikametinden gelen akımın ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirileceği belirtildi.

Son dakika: Hrant Dink cinayeti davasında flaş gelişme SON DAKİKA: HRANT DİNK CİNAYETİ DAVASINDA FLAŞ GELİŞME
Son dakika: Hrant Dink cinayetinde flaş gelişme! Okan Şimşek için yakalama kararı çıkarıldı SON DAKİKA: HRANT DİNK CİNAYETİNDE FLAŞ GELİŞME! OKAN ŞİMŞEK İÇİN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Hrant Dinkin davasında flaş gelişme! Dönemin Jandarma görevlilerinin tutuklanmasına karar verildi HRANT DİNK'İN DAVASINDA FLAŞ GELİŞME! DÖNEMİN JANDARMA GÖREVLİLERİNİN TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ
Hrant Dinkin davasında flaş gelişme! Dönemin Jandarma görevlilerinin tutuklanmasına karar verildi HRANT DİNK'İN DAVASINDA FLAŞ GELİŞME! DÖNEMİN JANDARMA GÖREVLİLERİNİN TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ
Hrant Dink cinayetine ilişkin dava: Ercan Gün FETÖnün amacını gerçekleştirmeye çalıştı HRANT DİNK CİNAYETİNE İLİŞKİN DAVA: ERCAN GÜN FETÖ'NÜN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ölümünün 14. yılında anılıyor
Ölümünün 14. yılında anılıyor
Hayali kafes! Doğaya bırakılınca...
Hayali kafes! Doğaya bırakılınca...
Sokak köpekleri yaşlı adama saldırdı
Sokak köpekleri yaşlı adama saldırdı
Çığ düşme anı kamerada
Çığ düşme anı kamerada
ÖSYM 2021 sınav takvimi açıklandı
ÖSYM 2021 sınav takvimi açıklandı
Etkisini yitirmesini bekliyoruz
"Etkisini yitirmesini bekliyoruz"
Yaşlı kadının yardım çığlıkları kameraya yansıdı
Yaşlı kadının yardım çığlıkları kameraya yansıdı
Kayıp doktordan acı haber
Kayıp doktordan acı haber
Gözlerine inanamadılar! 45 kadın bir araya gelip...
Gözlerine inanamadılar! 45 kadın bir araya gelip...
Utanç verici! İğrenç anlar kamerada
Utanç verici! İğrenç anlar kamerada
Kayak merkezlerinde pistler doldu
Kayak merkezlerinde pistler doldu
Kar yağışı devam edecek mi?
Kar yağışı devam edecek mi?
Daha Fazla Video Göster