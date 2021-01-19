Hrant Dink ölümünün 14. yılında anılıyor

İstanbul'da, 19 Ocak 2007'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in bugün ölüm yıl dönümü. Şişli'de bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak. A Haber muhabiri Melis Coşan, Sebat Apartmanı önünden detayları aktardı.

İstanbul'da, 19 Ocak 2007'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in bugün ölüm yıl dönümü. Şişli'de bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak. A Haber muhabiri Melis Coşan, Sebat Apartmanı önünden detayları aktardı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, gazeteci Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında bugün saat 09.00 itibarıyla kapanacak yolları ve alternatif güzergahları bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Halaskargazi Caddesi Osman Bey Kavşak ile Harbiye Müze Işıklar arası, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Cadde girişi), Şafak Sokak, Pangaltı 2236 nolu ışıklar, Özgür Sokak ve Zafer Sokak Şişli istikametindeki yollar trafiğe kapatılacak.

Alternatif yol güzergahının da yer aldığı açıklamada, Taksim'den gelen akımın Vali Konağı Caddesi'ne, Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayaların Vali Konağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine ve Şişli istikametinden gelen akımın ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirileceği belirtildi.