Hrant Dink cinayetine ilişkin dava: Ercan Gün FETÖ'nün amacını gerçekleştirmeye çalıştı

Sonradan teslim edilen görüntülerin 10 dakika olmasına rağmen, sanık Ercan Gün'ün yayınlandığı görüntülerin, Samsun İl Emniyet Müdürlüğünün, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürlüğüne network üzerinden gönderdiği 44 saniyelik görüntüler olduğu kaydedilen mütalaada, görüntülerin network üzerinden gönderildiği dönemde sanık Ali Fuat Yılmazer'in Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü olduğuna dikkat çekildi.