Hrant Dink cinayetine ilişkin dava: Ercan Gün FETÖ'nün amacını gerçekleştirmeye çalıştı

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski polis Yunus Dolar'ın savcılığa 22 Eylül 2017'de verdiği ifadesinin yer aldığı mütalaada, Dolar'ın ifadesinde, "FETÖ üyesi olduğunu bildiği Ercan Gün'e bu durumu sorduğunu, Ercan Gün'ün kendisine 'MİT Müsteşarının ifadeye çağrılması olayının Amerika'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de dahil olduğu 12 kişilik bir istişare heyetinden geçtikten sonra, Gülen'in talimatı ile bizzat gerçekleştiğini' söylediğini, yine bu konuşmalarında Ercan Gün'ün kendisine 'söz konusu istişarede 3 kişinin MİT Müsteşarının ifadeye çağrılmaması yönünde oy kullandığını, Gülen'in de içerisinde yer aldığı 9 kişinin ise MİT Müsteşarının ifadeye çağrılması yönünde oy kullandığını' söyledi." dediği kaydedildi.