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Hrant Dink neden hedef seçildi?

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Giriş: 19.01.2021 12:38
İstanbul'da, 19 Ocak 2007'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in bugün ölüm yıl dönümü. Hrant Dink neden hedef seçildi? A Haber muhabiri Melis Coşan, Sebat Apartmanı önünden detayları aktardı. TÜRKAD Başkanı avukat Mehmet Sarı konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da, 19 Ocak 2007'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in bugün ölüm yıl dönümü. Hrant Dink neden hedef seçildi? A Haber muhabiri Melis Coşan, Sebat Apartmanı önünden detayları aktardı. TÜRKAD Başkanı avukat Mehmet Sarı konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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